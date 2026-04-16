「名曲考察教室 大滝詠一 君は天然色」 昭和・平成の名曲の歌詞を考察し、自由な発想で味わい尽くす「名曲考察教室」が、月１回のレギュラー番組として放送される。第１回（NHK総合４月23日夜8時15分〜８時42分）に扱うのは、日本のポップス界に革命を起こした大滝詠一さんの代表曲の一つ、「君は天然色」を考察する。番組では、この名曲の歌詞を徹底的に考察し、独自のミュージックビデオを制作。考察を担当するの