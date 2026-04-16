松本日向が、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。昨年12月に発売され話題となった松本日向1st写真集『ちょうどいい。』。そんな写真集には収録されなかった衣装を、最新情報と合わせて誌面で初公開。 松本日向「BOMB」5月号 松本日向「BOMB」5月号 通常版の表紙は乃木坂46の菅原咲月 表紙を飾るのは、41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』を発売、『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を