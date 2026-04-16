THE RAMPAGE神谷健太（30）が16日までに自身のインスタグラムを更新。痛みの激しさから「世界三大激痛」とも表現される持病を10年以上、患っていることを公表した。神谷は「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？」と呼びかけ、黒バックに白い文字で「群発頭痛」と記したサムネイルを投稿。「有病率は全人口の約0.1%と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と紹介