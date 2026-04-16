ピーチは、「ソウル（金浦）線就航1周年記念セール」を4月15日正午から19日まで開催している。国内線24路線と国際線14路線が対象で、片道運賃は2,990円から。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。搭乗期間は5月3日から10月24日まで。いずれもセール運賃の販売席数には限りがあり、売り切れ次第終了となる。燃油サーチャージなし、発券手数料や空港使用料等は別途必要となる。・大阪/関西発着仙台・福岡・長崎・宮崎・鹿児島・ソウ