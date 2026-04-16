洋画などを見ていると、「さすがにちょっと…」と思うほどの甘いセリフを耳にすることがあります。あまり現実的ではありませんが、一部には「一度は言われてみたい！」と思っているオトメな女性もいるようです。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「ラブラブな時期なら言える！？映画の登場人物のような甘いセリフ」をご紹介します。【１】「世界中が敵になっても僕だけは味方だ」「絶体絶命の状況でこ