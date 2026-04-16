BTSのVが披露したサックスの即興演奏に対し、世界的なサックス奏者が直接称賛の言葉を残した。グラミー賞受賞歴を持つサックス奏者ジェイコブ・スケスニー（Jacob Scesney）は先日、あるファンが投稿したVの演奏動画に対し、当時のエピソードを回想するコメントを残した。【写真】BTS・V、ツアー初日の“最強ビジュアル”ジェイコブ・スケスニーは、マルーン5、ジョナス・ブラザーズ、ショーン・メンデス、ジョン・レジェンドら世