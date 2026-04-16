各国の哨戒機がズラリと並ぶオーストラリア空軍は2026年4月11日、令和7年度米海軍主催固定翼哨戒機多国間共同訓練「シードラゴン2026」に各国の哨戒機が集結した様子を公式Xで公開しました。【画像】壮観！これが各国の「潜水艦キラー」が並んだ様子です「シードラゴン2026」は、3月8日から24日までの期間、グアム周辺の海空域で実施されました。この訓練は、各国の対潜哨戒機部隊がその能力を競い合う、競技会形式で行われるの