ウオッカの中でも、口当たり滑らかなスッキリした味わいと、お財布にやさしい価格で、日本人にも親しまれている“アブソルート ウオッカ”。ライム、シトロン、バニラ、ペッパー、マンダリンなど、多彩なフレーバーが楽しめるのも醍醐味ですが、このたび刺激的なフレーバーが仲間入り!!スパイシーな辛さでおなじみの“タバスコ”のチリペッパー風味が加わったフレーバードウオッカ「アブソルート タバスコ」（予想実勢価格：3245円