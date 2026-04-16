「チャンピオンズＭ・香港Ｇ１」（２６日、シャティン）ジャンタルマンタルは１５日、栗東坂路で国内最終調整。整地されたコースに深い蹄跡を刻み込み、滑らかなフォームで４Ｆ５３秒３−３８秒３−１１秒６を計時。さすがの瞬発力でラストを鋭くまとめ、仕上がりの良さを強く印象付けた。高野師は「先週、競馬に準ずるくらいの負荷をかけられて、経過も良好なのでけさは整える感じで。手応えを感じながら無理なく、良かった