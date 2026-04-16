空気中には花粉やほこりだけでなく、動物や植物、微生物などの生き物に由来するDNAも漂っています。科学誌のNatureは、この空気中のDNAを集めて調べる研究の広がりをまとめています。The air is full of DNA - here’s what scientists are using it forhttps://www.nature.com/articles/d41586-026-01099-2環境の中に残ったDNA、すなわち「環境DNA(eDNA)」に関する研究は、主に水や土に残ったDNAを調べてどんな生き物がいたのかを