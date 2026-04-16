フジテレビの生野陽子アナウンサー（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠中の三上真奈アナウンサー（37）とのツーショットを公開した。生野アナは、三上アナのふっくらしたおなかに手を添えた写真をアップ。「今日から水曜と木曜の『ノンストップ！』三上アナの代行を務めます」と報告。「お産までゆったりした時間を過ごせますように」と後輩をいたわった。この投稿にフォロワーからは「お身体ご自愛下さいね」「