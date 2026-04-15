カローラサイズの新型「ハッチバック」まもなく登場ステランティスの仏ブランド、プジョーが誇るCセグメントの主力ハッチバック「308」。2025年8月に欧州でマイナーチェンジモデルが発表されましたが、日本市場への導入時期や仕様変更などにも関心が集まっています。新型308のボディサイズは全長4367mm×全幅1850mm×全高1440mmとなっています。日本市場で同クラスとなるトヨタのハッチバック「カローラスポーツ」は全長4375mm