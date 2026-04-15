【モデルプレス＝2026/04/15】俳優の杉浦太陽が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】辻ちゃん夫「パパに似てきた」第5子の寝る前ショット公開◆杉浦太陽、寝る前の夢空ちゃんの姿を公開杉浦は「おやすみ〜」とつづり、就寝前の夢空ちゃんの様子を投稿。ベビーチェアに座り、上目遣いでじっと見つめる愛らしい表情となっており、夢空ちゃんの手には杉