All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では「30代女性俳優」を対象に、「結婚発表に驚いた」ランキングを作成。それでは、「結婚発表に驚いた30代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：石原さとみ／68票2位に選ばれたのは石原さとみさんです。石原さんは、ホリプロタレント