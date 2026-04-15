Image: OneXPlayer 消費電力性能もいいんだよね。インテルの最新CPU、Core Ultraシリーズ3のなかで上位に位置するCore Ultra X7 358Hを載せた「OneXPlayer Super V（スーパーブイ）」に興味津々です。14インチで薄型の2in1ゲーミングノートPCというのも嬉しいところだし、内蔵GPU部は、GeForce RTX 4050級と言われるArc B390。メモリも48GBと余裕たっぷり。それでお値段は1,899ドル（約30万