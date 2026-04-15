四国放送の豊成春子アナウンサー（28）が2026年4月13日、人気男性アイドルグループ「SixTONES」のライブに行ったことをXで報告した。現地写真の中で使っていたペンライトが「非公式」グッズではないかと波紋を広げる中、15日に投稿は削除された。関係は明らかでないが、四国放送は公式サイトで「4月13日に当社アナウンサーが行ったSNSの投稿について、外部から様々なご意見をいただいたことを受け、内容を総合的に判断し、当該投稿