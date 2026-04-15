レノファ山口のゴールが子どもたちの笑顔に繋がります。クラブから15日、山口市の小学校にサッカーボールが贈られました。受け取ったのは、小郡南小学校の5、6年生です。レノファ山口の亀川諒史選手から、直接サッカーボール4個が贈られました。これはレノファ山口がクラブ創設20周年を迎えた今年、取り組んでいる「GOAL for YAMAGUCHI Project」の一環です。リーグ戦で「1ゴール決める