歌手の新浜レオン（29）が15日、川崎で行われた1st EP『New Beginning』のリリースイベント「新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ」に登場。スペシャルゲストとして登場したこっちのけんとに、“恋愛下手”と明かされた。【写真】白衣装が似合う！パフォーマンスをする新浜レオンプライベートでも交流がある2人。けんとは「レオンさんといえば、明るくてかっこいいけどちょっとドジ。たまに抜けている」