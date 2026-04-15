サンフレッチェ広島は、本格的な若手選手の育成を目指し、新しい寮の完成を願った地鎮祭が行われました。空中戦を支配する荒木隼人選手、セットプレーが持ち味の東俊希選手など、多くのユース出身者が活躍するサンフレッチェ広島。Jリーグ屈指の育成型クラブを掲げるサンフレは、さらなる若手強化を目指し、2027年、新たに中高一貫の全寮制施設を建設します。延べ床面積は810坪、約100人を収容できる計画で