人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）家庭内で揉め事の予感あり。じっくり対応策を考えよう。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）物事がはかどらずイライラ……。でもマイペースを大切に。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）苦手なものは避けること。