「ドラえもん」再掲載が終了した月刊漫画誌「コロコロコミック」＝15日月刊漫画誌「コロコロコミック」（小学館）に再掲載されていた藤子・F・不二雄さんの漫画「ドラえもん」が15日、最終回を迎えた。同日発売号で発表された。「長い間応援いただき誠にありがとうございました」としている。小学館によると「ドラえもん」は1977年の同誌の創刊号から掲載。藤子さんが死去した後は2002年から過去の作品の再掲載が始まり、近年