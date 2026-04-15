約800万円の日産「“7人乗り”セレナ」とは日産のタイ法人は2026年3月25日、現地で開催されたバンコク国際モーターショー（会期3月25日〜4月5日）で、新色をまとったミニバン「セレナe-POWER」を展示しました。セレナはファミリー層を中心に支持されているロングセラーミニバンです。初代は1991年にデビュー。現行型は2022年に登場した6代目にあたり、タイ市場では2024年に導入が始まりました。【画像】超カッコいい！ これが