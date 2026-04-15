KDDIと沖縄セルラーは、Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a)」を発売する。au オンラインショップのSIMフリースマートフォン販売の新ブランド「au Flex Style」では5月8日に、KDDI直営店とau Styleでは5月15日に発売される。予約受付は始まっている。 価格は128GBモデルが5万8800円で、256GBモデルが6万4799円。128GBモデルは、48回の分割払いの場合、月々の支払額は1225円。256GBモデル