Nothingは、新型Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a)」を発表した。発売日は5月8日。価格は128GBモデルが5万8800円、256GBモデルが6万4800円。 本記事では、Nothing Phone (4a)のクイックフォトレビューをお届けする。 Nothing Phone (4a)、Glyphバーを備える Phone (4a)は、前モデルのシースルーデザインを引き継いだAndroidスマートフォン。 大きさは163.9