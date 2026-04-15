Nothingは、新型Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a)」を発表した。発売日は5月8日。価格は128GBモデルが5万8800円、256GBモデルが6万4800円。

本記事では、Nothing Phone (4a)のクイックフォトレビューをお届けする。

Nothing Phone (4a)、Glyphバーを備える

Phone (4a)は、前モデルのシースルーデザインを引き継いだAndroidスマートフォン。

大きさは163.9×77.5×8.5mm、重さは205g。Glyphインターフェイスには新たに「Glyphバー」を備える。

ディスプレイは6.78インチフレキシブルAMOLED（1224×2720）。ピーク輝度4500ニトで120Hz可変リフレッシュレートに対応する。

バッテリー容量は、5080mAhで50W急速充電に対応。チップセットはクアルコムの「Snapdragon 7s Gen 4」を搭載する。

メモリーはLPDDR4Xの8GB、ストレージはUFS 3.1で128GBと256GBをラインアップする。防水防塵はIP65相当。eSIMやFeliCaも対応する。

5000万画素のメインカメラと800万画素の超広角カメラを搭載。さらに同シリーズとしては初めて、5000万画素ペリスコープ望遠カメラを搭載する。

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Glyphバー

主なスペック 製品名 Nothing Phone (4a) 大きさ 163.9×77.5×8.5mm 重さ 205g チップセット Snapdragon 7s Gen 4 リアカメラ 5000万画素広角（1/1.57インチ、F値1.88）5000万画素ペリスコープ望遠（1/2.75インチ、F値2.88）800万画素超広角（1/4インチ、F値2.2） フロントカメラ 3200万画素（1/3.44インチ、F値2.2） ディスプレイ 6.78インチフレキシブルAMOLED（1224×2720）、ピーク輝度4500ニト、120Hz可変リフレッシュレート バッテリー 5080mAh、最大50W急速充電 SIM nanoSIM＋nanoSIM、nanoSIM＋eSIM Wi-Fi Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 FeliCa 対応 防水防塵 IP64 OS Nothing OS 4.1（Android 16ベース）、3年間のOSアップデート・6年間のセキュリティアップデート対応