モデル・俳優のKoki,（23）が14日、自身のインスタグラムを更新。母で歌手の工藤静香（56）の誕生日を祝福し、メッセージを添えて2ショット写真やプライベートショットなどを公開した。【写真】“世界一のお母さん”工藤静香との親子ショットを披露したKoki,Koki,は「Happy birthday to the best mum in the world」とつづり、ハートの絵文字を添えて投稿。公開された写真には、工藤と寄り添った2ショットをはじめ、愛犬を交え