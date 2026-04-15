Image: PlayStation.Blog これは一生の記念になるやつ。あのPlayStationがファンにとって非常に魅力的なプロジェクトを発表しました。その名も…「プレイヤーベース」。一言で言うと、選考に選ばれると、PlayStation Studios作品の登場人物になれるというもの。普段自分がプレイしている大好きなゲーム作品に登場できるかもって考えたら、まさに夢のようなプロジェクトですよね。PlayStation