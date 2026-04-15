親のスマホ代が高く、少しでも負担を減らしたいと考える方は多いでしょう。そこで気になるのが「格安SIM」です。しかし、料金が安くなる一方で、「操作が難しくなるのでは？」「サポートが不十分なのでは？」と不安に感じる方も少なくありません。特に70代の親世代にとっては、使い勝手や安心感はとても重要です。 本記事では、格安SIMのメリットだけでなく、注意点や対策も解説します。 格安SIMにするとスマ