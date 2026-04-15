【その他の画像・動画等を元記事で観る】奄美大島出身のアーティストReoNaの新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」のMusic Videoが、2026年4月20日（月）20時にYouTubeプレミア公開されることが発表された。公開に先駆け、プレミア公開ページ（待機枠）が解禁されている。「結々の唄」は、3月7日にReoNaの故郷・奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』にて初披露さ