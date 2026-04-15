もふもふクマの大人気シリーズ『パディントン』の4作目となる新作映画が製作中であることが分かった。米ラスベガスで開催中の「CinemaCon 2026」にて、シリーズを手がけてきたスタジオカナルが発表し、米が報じている。 スタジオカナルのチーフ・コンテンツ・オフィサーを務めるアナ・マーシュによると、コメディ脚本家のチームが脚本を担当することになっているとのこと。具体的な担当者の