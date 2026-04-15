NEWSのメンバー・増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』が、15日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算2作目の1位を獲得した。【動画】増田貴久の最新アルバム『増田貴久のカバー』ティザー映像週間ポイントは9.9万PT（99,132PT）で、中島健人『IDOL1ST』（2026年3月2日付）の週間ポイント7.7万PT（76,818PT）を上回り、2026年度ソロアーティスト最高週間ポイント【※1】を記録。自身の前