ジョイフル本田とアークランズは4月14日に、経営統合によって日本一を目指す新たなホームセンター運営会社となることを発表した。両社が経営統合することで、店舗網の拡大、店舗運営や商品開発力の向上といった、来店客にとってのメリットを一層強化する。さらに、今回の経営統合を新たなスタートに、「専門店集合型ホームセンター構想」を掲げて、両社の構想に賛同するホームセンター各社との連携を広げていく。●「専門店集合