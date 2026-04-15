夏に収穫される極早生品種『葉月みのり』の田植えが柏崎市で始まりました。 16日朝、田村農産の田んぼで始まった『葉月みのり』の田植え。1カ月ほどかけて育てた苗が植えられました。葉月みのりはコシヒカリより早い8月に収穫できる品種で、粒が大きく甘みが強いのが特徴です。2025年は猛暑の影響で1等米比率が14%にとどまりました。 ■田村農産 三上雅社長 「毎日の管理、水をやったり抜いたり、肥料をやったりという