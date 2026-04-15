スニーカーセレクトショップのアトモスジャパンは14日、公式インスタグラムを更新。ナイキ『エアマックス95』の青グラデーションと思われる画像を投稿し、反響が寄せられている。【写真】懐かしい＆かっこいい！ナイキ『エアマックス95』青グラデ投稿には品番と思われる「IB7855-100」という数字とともに、後ろから見たナイキ『エアマックス95』の青グラデの画像を投稿。コメントに「Comimg soon...」「#atmos」「#nike」と添