朝日ライフアセットマネジメントが設定する「ＷＣＭ世界成長株厳選ファンド（資産成長型）『愛称：ネクスト・ジェネレーション』」が他を圧倒するような運用成績を記録している。ウエルスアドバイザーが２０２６年２月４日に発表した『ＷｅａｌｔｈＡｄｖｉｓｏｒＡｗａｒｄ２０２５“ＮＩＳＡ成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞』では「国際株式型部門」で「ＷＡ優秀ファンド賞」を受賞した。同Ａｗａｒｄは、２０２