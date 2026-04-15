Image: 8BitDo 創業50周年のメモリアルイヤーを迎えたApple（アップル）。その代表製品のMacが、まだMacintosh（マッキントッシュ）という名前だった時代。実際は今よりできることがはるかに少なかったものの、これさえ手に入れればクリエイティブなことができるのではないかと思わせる何かが、当時のMacintoshにはありました。そしてかつてのMacintoshは、今よりも全然高かったのです。モ