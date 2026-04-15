ロシアのウクライナ侵攻開始から4年。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？『群像』2026年1月号より始まった新連載『ウクライナPR情報戦演者の「成功」と「落日」』の第5回後編を特別公開！ワシントンポスト紙のファクトチェックこのフレーズが広がった過程には、興