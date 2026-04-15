●きょう15日(水)も午前を中心に本降り。大きめの傘の出番続く●最高気温は各地18度前後。北風が吹いて空気は冷たい●あす16日(木)は天気回復。洗濯日和に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜はところどころに少々活発な雨雲が流れ込みました。きょう15日(水)の午前6時30分現在も、まだ県内の広い範囲にしっかりと雨が降っています。 きょう15日(水)は九州の南に居座る前線上に低気圧が発生し、次第に東へと遠ざかる予想です。