SKY-HIが15日に発売するアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録される楽曲「Future In My Pocket feat. TAIKI（STARGLOW）, GOICHI（STARGLOW）」のライブ映像が公開された。【動画】デビュー前のSTARGLOW・TAIKI＆GOICHIが参加したSKY-HI「Future In My Pocket」初パフォーマンス映像同映像は、昨年12月に開催されたバースデーライブ『SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-』で初披露され