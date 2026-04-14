県内の消防本部に採用された職員が、山口市の県消防学校に入校しました。7か月以上に及ぶ訓練を同期とともに乗り越えていきます。今年度、県内12の消防本部に採用されたのは70人、うち女性は5人です。（18歳～28歳）5年前は50人程度でしたが、退職者数の増加や採用の強化に伴い、昨年度の72人に続いて増加傾向にあります。県は3月、南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を取りまとめ、県内の死者数は502人、全壊・焼失する建