●「雨半期」…雨は多い春～夏の期間に突入●あす15日(水)昼前後にかけて広く本降りの雨続く●短いスパンで度々天気ぐずつく 次の雨は金曜夕方～土曜に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内は今月に入って、度々雨が降る日がやって来ている…と感じている方も多いと思います。どうも県内は「雨半期」に入ったと思われます。一年を通じての月別の降水量の平年値を見ると、雨が少ない秋から冬中心の期間、そして雨が多い春か