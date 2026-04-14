ちょうどいいサイズ！ホンダのフィリピン法人は2026年2月7日、「シティハッチバック」の特別仕様車「シティハッチバック30周年記念パールエディション」を現地で発売しました。1981年に「トールボーイ」スタイルのハッチバックモデルとして日本デビューしたシティは、路線変更した2代目をもって日本での販売は終了しました。しかし、翌年の1996年に新興国向けのセダンとして復活しました。【画像】超カッコいい！ これがホンダ