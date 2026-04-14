ちょうどいいサイズ！

ホンダのフィリピン法人は2026年2月7日、「シティハッチバック」の特別仕様車「シティハッチバック30周年記念パールエディション」を現地で発売しました。

1981年に「トールボーイ」スタイルのハッチバックモデルとして日本デビューしたシティは、路線変更した2代目をもって日本での販売は終了しました。しかし、翌年の1996年に新興国向けのセダンとして復活しました。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「コンパクトカー」です！ 画像で見る！（70枚）

さらに2019年に7代目へと進化した際、派生モデルとして5ドアハッチバックが追加され、以降、2モデル体制で展開されています。

フィリピン市場では、1996年からの30年間で、2モデル合わせて15万台以上が販売され、また2020年まで現地で生産も行われており、ホンダブランドを支えてきた存在として知られています。特にシティハッチバックは、クラストップのセールスを続けています。

そんなシティシリーズの現地デビュー30周年を記念した特別仕様車として登場したのが今回のシティハッチバック30周年記念パールエディションです。

既存グレード「RS」をベースに、プラチナホワイトパールのボディカラーが一段と映える専用加飾を施すことで、個性と特別感を高めています。

専用アイテムは、フロントアンダースポイラー、フォグランプガーニッシュ、リアアンダースポイラー、テールゲートスポイラーガーニッシュ、マフラーフィニッシャー、ブラック「H」エンブレムなど全9点。

フォグランプガーニッシュの赤色を差し色とすることで、スポーティな印象もより一層高まっています。

ボディサイズは全長4369mm×全幅1748mm×全高1488mm、ホイールベース2600mm。パワートレインは1.5リッター直列4気筒VTECガソリンエンジンにCVTを組み合わせており、最高出力121馬力、最大トルク145Nmを発生します。

価格は127万9000フィリピンペソ（約340万円 ４月初旬時点）。ベースモデルのRS（121万9000フィリピンペソ）より6万フィリピンペソ（約15万円）高い設定です。

なお、ハッチバックのほか、セダンにも30周年記念パールエディションが同日より設定されており、両モデルでシリーズの節目を祝う構成となっています。