新しいサクラはフロントデザインが進化 日産サクラ｜Nissan Sakura 日産の軽EV「サクラ」は、同社が長年にわたり培ってきた電動車開発の技術と知見を結集し、日本ユーザーの日常の移動シーンに寄り添い、暮らしを豊かにすることを目指して開発されたモデル。2022年の発売以来、「2022-2023日本カー・オブ・ザ・イヤー」、「2023年次RJCカーオブザイヤー」、そして「2022～202