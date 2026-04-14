「どうぶつの森」シリーズの25周年を記念し、Nintendo Switch『あつまれ どうぶつの森』向けに記念アイテム「はっぱのオブジェ」が配布されていることが発表された。あわせて、初代『どうぶつの森』（NINTENDO 64）のパッケージを再現したマイデザインの配布、『Nintendo Music』への『どうぶつの森＋』楽曲追加も行われている。 【画像あり】どうぶつの森には欠かせないマークがオブジェに 「どうぶつの