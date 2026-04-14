「どうぶつの森」シリーズの25周年を記念し、Nintendo Switch『あつまれ どうぶつの森』向けに記念アイテム「はっぱのオブジェ」が配布されていることが発表された。あわせて、初代『どうぶつの森』（NINTENDO 64）のパッケージを再現したマイデザインの配布、『Nintendo Music』への『どうぶつの森＋』楽曲追加も行われている。

【画像あり】どうぶつの森には欠かせないマークがオブジェに

「どうぶつの森」シリーズは、2001年4月14日にNINTENDO 64向けに発売された初代『どうぶつの森』から、2026年4月14日で25周年を迎えた。

『あつまれ どうぶつの森』のプレイヤーに向けて、25周年記念アイテム「はっぱのオブジェ」が配布されている。最新のアップデート（Ver.3.0.2）に更新すると、自宅のポストから受け取ることが可能だ。

任天堂公式の島「Ninten島」では、シリーズ第1作目となる『どうぶつの森』（NINTENDO 64）のパッケージを再現したオリジナルマイデザインが配布されている。

マイデザインは、「Ninten島」を訪問して持ち帰るか、仕立て屋「エイブルシスターズ」内の「マイデザイン・ショーケース」から受け取ることができる。入手に必要な各種IDは以下のとおり。

・夢番地：DA-6382-1459-4417・作者ID：MA-6818-1746-6029・作品ID（『どうぶつの森』（NINTENDO 64））：MO-4LVP-F8V6-KL0B

またスマートフォン向けアプリ『Nintendo Music』には、『どうぶつの森＋』（ニンテンドー ゲームキューブ）の楽曲が追加された。『どうぶつの森』（NINTENDO 64）や『どうぶつの森e＋』（ニンテンドー ゲームキューブ）の楽曲を含む全158曲が収録されている。

また、「晴れの日」「春の日」などの一部プレイリストでは、現在の時刻にあわせて「どうぶつの森」の楽曲を再生できる「いまの時刻で再生」機能も利用可能だ。『Nintendo Music』の利用には「Nintendo Switch Online」への加入（有料）が必要となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）