【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円歴史的節目200円を突破し新天地へ 先週から昨日（4月6日～4月13日）までのまとめ 前週のスイスフラン円は、歴史的な心理的節目である200.00円を明確に上放れ、強烈な上昇トレンドを形成した。 安全資産としての需要と円独歩安： 中東情勢の緊迫化を背景に、安全資産とされるスイスフランに買いが集まった。一方で、円は実弾介入がないことへの見透かしから売られ、スイスフ