【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 歴史的節目200円を突破し新天地へ 【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 歴史的節目200円を突破し新天地へ

リンクをコピーする みんなの感想は？

【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 歴史的節目200円を突破し新天地へ



先週から昨日（4月6日～4月13日）までのまとめ

前週のスイスフラン円は、歴史的な心理的節目である200.00円を明確に上放れ、強烈な上昇トレンドを形成した。



安全資産としての需要と円独歩安：

中東情勢の緊迫化を背景に、安全資産とされるスイスフランに買いが集まった。一方で、円は実弾介入がないことへの見透かしから売られ、スイスフラン円は4月6日の安値199.12円付近から一本調子で上昇。4月13日には一時202.85円まで上値を伸ばした。



200円超えによるテクニカル的な加速：

長らく意識されていた200.00円の壁を突破したことで、達成感による売りよりも追随買いが勝り、ショート勢の踏み上げを誘発。ボラティリティを伴いながら騰勢を強めた。



SNBと日銀の政策ギャップ：

スイス国立銀行（SNB）の利下げ観測は一部にあるものの、インフレ抑制への信頼感とスイスフランの「実質的な強さ」が円の弱さと対照的に際立った。



テクニカル分析

トレンド： 極めて強い上昇トレンド。全ての時間足で上昇チャネルの上限を攻める展開である。



レジスタンス1： 203.51（4/14直近高値）



レジスタンス2： 205.00（次なる重要心理的節目）



サポート1： 201.40（4/13安値付近・ロールリバーサル）



サポート2： 200.00（最重要支持線・旧レジスタンス）



RSI (14時間足)：

直近の数値は73.52。70ラインを超えて過熱圏にある。急騰の反動による利確売りが出やすい水準だが、トレンドが非常に強いため、50付近までの調整は限定的となる可能性がある。



MACD：

MACD値は0.356、シグナル値は0.380。高水準でのデッドクロスを形成しており、短期的には上昇スピードの鈍化や小休止を示唆している。ゼロラインより遥か上方にあるため、押し目形成の範囲内といえる。



今週のポイント

歴史的な高値圏にあるため、本邦介入への警戒が最大級となるほか、スイスの経済指標によるSNBの次手への思惑が焦点となる。



【メインシナリオ】堅調持続と204円台への定着

円安の地合いに変化はなく、一時的な調整を挟みつつさらなる高値を更新する動きを想定する。



想定レンジ：201.50 - 204.50



根拠： 200円の大台を突破したことで相場のステージが一段上がった。202円付近が新たな下値支持として機能すれば、205円の大台を試す展開が現実味を帯びる。



【対抗シナリオ】介入発動による急落（200円割れ）

日本当局による実弾介入、または地政学リスクの沈静化によるフラン売り・円買い戻しが発生した場合。



想定レンジ：198.50 - 203.00



根拠： 200円超えの局面は介入のターゲットになりやすく、発動時には2～3円規模の急落が予想される。その場合、サポート2の200.00円を割り込み、198円台後半までの調整があり得る。



今週の主な予定と結果

スイス

04/16 15:30 生産者輸入価格 （3月） 前回 -0.3% （前月比）

外部サイト