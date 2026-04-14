Aile The Shotaが、2ndアルバム『REAL POP 2』のリリースを記念し、2026年4月24日〜4月30日の期間にSAPPORO STREAM HOTEL（北海道札幌市中央区、総支配人・百瀬 毅）7階「BAR & GRILL Splish」にて、期間限定コラボレーションバーを開催することを発表した。期間中は、楽曲の世界観をテーマにしたオリジナルカクテルと、本人メッセージ入りの限定コースターを楽しむことができる。本企画は、『REAL POP 2』がリリースされた202