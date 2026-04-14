自身初となる本格写真集「艶夢（えんむ）」（講談社刊）を発売したアルコ＆ピースの平子祐希さん。 インタビュー前編では、芸人を辞めて餃子専門店の開業を考えていた過去をお話いただきました。後編では、愛妻家として知られる平子さんが家族と過ごす時間と仕事量とのバランスについてどう考えているかを掘り下げます。 前編： 妻の貯金500万を溶かした過去も。アルピー平子が売れっ子になるまで 愛妻家の